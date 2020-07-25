المشيشي: سأعمل جاهدًا على تكوين حكومة تستجيب لتطلعات كل التونسيين

تعهد رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في تصريح له عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم السبت، بالعمل على تكوين حكومة تستجيب لتطلعات كل التونسيين وتعمل على تلبية استحقاقاتهم المشروعة.

وأعرب المشيشي باعتزازه للثقة التي منحها إياه رئيس الجمهورية، معتبرا إياها مسؤولية جسيمة وتحدي كبير خاصة مع الوضع الذي تمر به بلادنا.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد استقبل اليوم السبت 25 جويلية 2020، بقصر قرطاج هشام المشيشي و سلمه رسالة تكليف لتكوين الحكومة الجديدة.

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