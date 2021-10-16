المنظمة الشغيلة تُرحّب بتشكيل الحكومة وتدعو لتحديد آجال قريبة لإنهاء الوضع الاستثنائي

رحّب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم السبت، بتشكيل الحكومة، معتبرا إياها خطوة أولى على طريق تجاوز الأزمة وطالبها بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام استمرارية الدولة من خلال الالتزام بتعهّداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة وضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبدأي التشاركية والحوار الاجتماعي في اتجاه إنقاذ الاقتصاد الوطني وضبط تدابير اجتماعية عاجلة وعميقة تقلّص من الفقر وتحدّ من الحيف والبطالة وترسي أسس عدالة اجتماعية كانت ولا تزال مطلبا شعبيا لا تنازل عنه.

كما حذّرت المنظمة الشغيلة من استدامة الوضع الاستثنائي، داعية إلى تحديد آجال قريبة لإنهائها وومنبّها من تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم التي يشحن لها البعض أو إعطاء الفرصة للتدخّلات الخارجية وطالبت بتوضيح الأهداف والآليات والتدابير المتعلّقة بالحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية.

واعتبر الاتحاد أن إنقاذ البلاد مسؤوليّة جماعية، محمّلا جميع الأطراف مسؤوليّتها في ضرورة التصدّي للمخاطر التي تترصّد بلادنا على جميع المستويات والتي لم تعد تنتظر مزيدا من إهدار الوقت وتبديد الجهود والطاقات.

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