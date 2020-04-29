اليوم: الإعلان عن التدابير والإجراءات المتّبعة خلال الحجر الصحي الموجّه

من المنتظر أن تُعلن الحكومة في ندوة صحفية ستعقدها اليوم الأربعاء، على الساعة منتصف النهار بقصر الحكومة بالقصبة عن الإستراتجية الوطنية للحجر الصحي الموجّه التي تنطلق بداية من 4 ماي القادم.
وسيقدم عدد من أعضاء الحكومة خلال الندوة الصحفية مقاربة المرحلة القادمة في التعاطي مع جائحة كورونا ومختلف مراحل الحجر الصحي الموجّه بالنسبة للفئات و الجهات و القطاعات و التدابير الإجرائية والوقائية المصاحبة لكل مرحلة ،بالإضافة إلى تفاصيل إنهاء السنة الدراسية و الجامعية و البرتوكول الصحي الذي سيعتمد في كل قطاع و في كل مرحلة .
كلمات البحث :إجراءات;الحجر الصحي الموجّه;تدابير
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