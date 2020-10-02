بعد فرض حظر التجّول: غلق الأسواق الأسبوعية وقاعات الأفراح بالمنستير

أصدر والي المنستير مساء الخميس، عددا من القرارات في إطار الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا و تبعا لتوصيات اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث و تفاديها و تنظيم النجدة المنعقدة يوم الاربعاء 30 سبتمبر 2020 .

وفيما يلي القرارات المتخذة:

* إعلان حظر التجوّل عن الأشخاص و العربات بكامل ولاية المنستير بداية من الساعة الثامنة مساء و إلى غاية الساعة السادسة صباحا و ذلك بداية من اليوم الخميس 01 اكتوبر 2020 و إلى غاية يوم الخميس 15 اكتوبر 2020.

*تعليق انتصاب الأسواق الأسبوعية بكامل ولاية المنستير لمدة اسبوعين و ذلك بداية من يوم الجمعة 02 اكتوبر 2020 و إلى غاية يوم الخميس 15 اكتوبر 2020.

*غلق قاعات الرياضة و قاعات الأفراح و الملاهي و العلب الليلية و مراكز التدليك المفتوحة لغير الغرض الطبي لمدة اسبوعين (خلال نفس الفترة ).

*تفعيل مختلف الإجراءات الواردة في قرار والي المنستير بتاريخ 22 سبتمبر 2020 مع تشديد الرقابة للالتزام و احترام مختلف البرتوكولات الصحية الخاصة بكل قطاع مع إلزامية حمل الكمامات بالفضاءات المفتوحة للعموم و بوسائل النقل و احترام التباعد الجسدي و استعمال مختلف وسائل الحماية و الوقاية.

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