تشريعية 2022: دورة ثانية للانتخابات ببعض الدوائر في هذه الحالة

أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في نقطة إعلامية بقصر المؤتمرات بالعاصمة عشية اليوم السبت، أن 19 دائرة انتخابية لن تكون بها دورة ثانية للانتخابات لأن بهم إما مترشح وحيد أو مترشّحيْن، أما بالنسبة للدوائر الانتخابية التي بها من 3 مترشحين فأكثر فإن المترشح في حال فوزه بالأغلبية المطلقة أي 50 زائد واحد سيتم الإعلان عن فوزه من الدورة الأولى ولكن في صورة عدم حصوله على الأغلبية المطلقة يقع المرور إلى دورة ثانية لمن تحصلا على المرتبة الأولى والثانية.

وأبرز المنصري أن الدورة الأولى تُجرى حسب القانون الانتخابي في ظرف 15 يوما منذ تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، مبرزا بأنه سيتم يوم 9 جانفي الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

وأكد المنصري أن للهيئة 1806 عون رقابة حملة ميدانية لمراقبة الأنشطة والتمويل للمترشحين وهم بصدد متابعة كل المخالفات التي يقع رصدها، وإذا ارتأى مجلس الهيئة أن للمخالفات تأثير جوهري وحاسم على النتيجة أو أنها جريمة انتخابية يقع إحالتها على النيابة العمومية أو إلغاء جزئي أو كلي للأصوات.

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