تغييرات جوية اليوم

يتميز طقس اليوم الاثنين، ببعض التغييرات الجوية، حيث تُمثل شدة الرياح أبرز العناصر بالمناطق الساحلية لتصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س مع تحذيرات قد تهم الملاحة والصيد البحري والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

استقرار نسبي متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 17 و22 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات.

فترات مشمسة تتخللها بعض السحب والتي تكون أكثر كثافة بالشمال مع إمكانية نزول أمطار محليا رعدية ببنزرت وطبرقة ونفزة.

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