تونس: التوزيع الجغرافي للمصابين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في تونس إلى 54 حالة موزعة على 13 ولاية.

وفيما يلي التوزيع الجغرافي للمصابين:

(13) حالة في ولاية أريانة 8 حالات منها مستوردة إضافة إلى 5 حالات عدوى محلية.

(02) حالة في ولاية القيروان إحداها مستوردة إضافة إلى حالة عدوى محليّة.

(01) حالة مستوردة واحدة في ولاية قفصة تماثلت للشفاء.

(03) حالة في ولاية المهدية إحداها مستوردة إضافة إلى حالتي عدوى محلية.

(17) حالة في ولاية تونس 11 حالة منها مستوردة إضافة إلى 6 حالات عدوى محلية.

(02) حالة في ولاية بنزرت إحداها مستوردة (غادرت تونس) إضافة إلى حالة عدوى محليّة.

(4) حالة في ولاية تطاوين 3 حالات منها مستوردة إضافة إلى حالة عدوى محليّة.

(4) حالة في ولاية سوسة مستوردة.

(3) حالة في ولاية المنستير 2 حالات منها مستوردة إضافة إلى حالة عدوى محليّة.

(2) حالة في ولاية بن عروس واحدة منها مستوردة إضافة إلى حالة عدوى محليّة.

(1) حالة في ولاية مدنين مستوردة.

(1) حالة في ولاية نابل مستوردة.

(1) حالة في ولاية صفاقس مستوردة.

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