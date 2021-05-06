جمعية الفلك: الصاروخ الصيني مرّ فجر اليوم فوق سماء تونس

أعلنت الجمعيّة التّونسيّة لعلوم الفلك اليوم الخميس، أنها تمكّنت فجر اليوم في حدود السّاعة 4 و 42 دقيقة صباحا من الرّصد البصريّ و الفوتوغرافي للصّاروخ الصّينيّ CZ-5B الّذي فقدت السّلطات الصينيّة السّيطرة عليه بعد وضعه المحطّة Chang’e في مدارها.

و قد أثبتت معطيات الرّصد إثر عبور هذا الصّاروخ للسّماء التّونسيّة هذا الصّباح دورانه حول نفسه حسب محور مائل كلّ 4 ثوان ما جعل لمعانه يتغيّر بصفة مسترسلة وهو ما يشير إلى فقدان السّيطرة عليه تماما و لكن يرجّح أكثر تدميره بصفة تامّة عند دخوله الغلاف الجوّيّ بين يومي 8 و 9 ماي 2021.

كما أشارت الجمعية إلى أنّ المحطّة الصينيّة قد مرّت في سماء بلادنا 11 دقيقة قبل مرور الصّاروخ على مسار ثابت ما يعني نجاح وضعها في هذا المدار.

من جهتها، أكدت الجمعية التونسية للفضاء أن الصاروخ تجاوز الآن الأراضي الأمريكية ويتجه نحو إفريقيا عبر المحيط الأطلسي.

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