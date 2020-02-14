حركة الشعب تُقرر منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ



أعلن النائب والقيادي في حركة الشعب « سالم الأبيض » في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن المكتب السياسي للحركة قرر منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ والمشاركة فيها بوزارتين.

وبين الأبيض بأن الحركة ستحظى بوزارتين وهما وزارة التكوين والتشغيل والتي أسندت إلى عضو المكتب السياسي للحركة فتحي بلحاج، ووزارة التجارة التي ترشح لها القيادي بالحركة محمد المسليني.

وأكد سالم الابيض أن حركة الشعب موافقة مبدئيا على وثيقة التعاقد الحكومي، وتعتبرها بمثابة الإعلان السياسي الذي طالبت به في تحديد طبيعة الحكومة ورسم أهدافها الكبرى، والتنصيص على طبيعتها الاجتماعية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، وحل مشكل التشغيل الهش أو ما يعرف بالمناولة خاصة عمال الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب.

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