حركة حماس تُكرم نور الدين الطبوبي

التقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الاثنين، سامي أبو زهري الناطق الرسمي لحركة حماس وذلك بحضور كاتب عام الاتحاد الجهوي ببن عروس محمد علي البوغديري.

وقد تم تكريم نور الدين الطبوبي تقديرا على الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن القضية الفلسطينية .

كما حيا أبو زهري كافة النقابيين على وقوفهم المتواصل مع فلسطين .

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