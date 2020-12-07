رئاسة الحكومة توضّح بخصوص الإجراءات الوقائية المعلن عنها أمس

أكّدت رئاسة الحكومة في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الاثنين، أن الإجراءات المعلن عنها في إطار مخرجات عمل اللجنة العلمية بوزارة الصحة وخاصة فيما يتعلق بالتمديد في حظر الجولان يوكل اتّخاذها ووضعها حيز التنفيذ الى ولاة الجمهورية باعتبارهم المخولين قانونا لذلك.

وتبعا لذلك، بينت رئاسة الحكومة بأن ولاة الجمهورية أعلنوا منذ ليلة الأحد 6 ديسمبر على مجمل هذه القرارات كل في حدود الاختصاص الترابي الراجع له بالنظر.

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