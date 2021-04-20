رئيس الجمهورية يُؤدي صلاة المغرب في حي التضامن ويُشارك أعوان الحرس مأدبة الإفطار



أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد صلاة المغرب، مساء اليوم الثلاثاء 20 أفريل 2021، بجامع أحد بحي التضامن.

كما أدى الرئس مساء اليوم، زيارة تفقدية إلى منطقة الحرس الوطني بحي التضامن أين شارك الضباط والرتباء والأعوان مأدبة الإفطار.

وكان هذا اللقاء فرصة اطلع خلالها رئيس الدولة على مشاغل المنطقة ومقترحات لتطوير ظروف العمل.

وثمن رئيس الجمهورية، بالمناسبة، ما يتحلى به الأمنيون من حس وطني عال وما يبذلونه للذود عن المكتسبات وحفظ الأمن، وأكد على ضرورة توفير كل الدعم اللازم لفائدة المؤسسة الأمنية حتى تواصل تأدية مهامها في أحسن الظروف.

وقد دار هذا اللقاء بحضور مدير إقليم الحرس الوطني بأريانة ورئيس منطقة الحرس الوطني بحي التضامن.

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