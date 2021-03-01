رياح تتطلب اليقظة والحرارة في استقرار

يتميز طقس اليوم الاثنين 1 مارس 2021، بتواصل مؤشرات الصحو، مع ضباب محلي يميز انطلاقة النهار ويكون كثيفا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

ودعا معهد الرصد الجوي إلىتوخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة، وتكون الأجواء بعد تقشعه قليلة السحب الى مغيمة جزئيا باغلب الجهات.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال.

الحرارة في استقرار و تتراوح القصوى بين 18 و22 درجة وتصل إلى 25 بأقصى الجنوب.

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