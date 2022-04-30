رياح رملية بالجنوب تصل إلى 100كلم/س

يتواصل اليوم السبت، هبوب رياح قوية جدا بالجنوب خلال اليوم السبت، وتتراوح سرعتها بين 50 و70 كلم/س كما تصل مؤقتا إلى 100 كلم/سفي شكل هبات حيث تثير الرمال والأتربة مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 800 مترا، وفق نشرة محينة لمعهد الرصد الجوي.

كما يتميّز طقس اليوم ببعض التغييرات التي تهم مناطق الوسط و المتمثّلة في تكاثف السحب هناك من حين لآخر مع أمطار متفرقة و محليا رعدية، ويكون الطقس مغيما جزئيا بالشمال، هذا مع تواصل هبوب رياح قوية بالجنوب ترافقها دواوير رملية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية و تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تكون شمالية بالشمال و شرقية بالوسط والجنوب، أما البحر شديد الاضطراب بخليج قابس ومتموج فمحليا مضطرب ببقية السواحل.

ستُسجل درجات الحرارة انخفاضا نسبيا حيث تتراوح القصوى عامة بين 18 و 24 درجة وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب.

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