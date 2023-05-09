سعيد يأذن بتخصيص اعتمادات مالية لفائدة مؤسسات استشفائية جامعية وجهوية

التقى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بعد ظهر اليوم الثلاثاء 09 ماي 2023، بمقر الوزارة، المدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض كمال المدوري للاطلاع على سير العمل بالمؤسسة.

واطلع الوزير خلال اللقاء على سير العمل بالمصالح المركزية وبالمكاتب الجهوية للصندوق الوطني للتأمين على المرض وعلى التوازنات المالية للمؤسسة حتى تتمكن من إسداء الخدمات لفائدة منظوريها من المضمونين الاجتماعيين ومسدي الخدمات الصحية في أحسن الظروف وأفضل الآجال، داعيا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وتفعيل الآليات الكفيلة لضمان ديمومة المؤسسة.

وأكد الوزير حرص رئيس الجمهورية قيس سعيد على دعم الخدمات الصحية المسداة لفائدة منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالهياكل الصحية والاستشفائية العمومية والمستشفى العسكري الأصلي بتونس وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة أن رئيس الجمهورية قد أذن بتخصيص اعتمادات مالية لفائدة المؤسسات الصحية العمومية استشفائية جامعية وجهوية والمستشفى العسكري بتونس إيمانا بأهمية استعادة الدور الاجتماعي للدولة بما يضمن كرامة المواطنين ويكرّس حقهم الكوني والدستوري في تغطية صحية عمومية ناجعة تمكّن من الحق في العلاج.

وثمّن مالك الزاهي دور هذا الإجراء في تعزيز دور المرفق العمومي في مجال الصحة باعتباره دعامة أساسية من دعائم الدولة الاجتماعية والذي يهم مختلف فئات الشعب التونسي.

كما بيّن الوزير أن رئيس الجمهورية قد أذن بمواصلة دعم القطاع الصحي العمومي وتخصيص اعتمادات مالية شهرية اضافية بما يسمح بخلاص ديون الهياكل الصحية العمومية والصيدلية المركزية.

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