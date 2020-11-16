سعيّد: هناك مقترح مشترك بين تونس وقطر لعقد حوار إسلامي غربي

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في حوار أجراه مع وكالة الأنباء القطرية «قنا» يوم أمس الأحد، أن العلاقات القطرية التونسية « طيبة وأخوية » وتؤكدها المواقف المشتركة الثابتة والتعاون الثنائي الذي يشهد تطوراً مستمراً.

وأشار سعيد إلى مستوى التنسيق بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وقال إنه تم التطرق في محادثاته بالدوحة إلى قضية الإرهاب، حيث توجد مقاربة مشتركة بين البلدين في هذا الجانب على حد تعبيره.

وأوضح قيس سعيد في هذا الإطار أن هناك مقترحاً مشتركاً بين قطر وتونس لعقد مؤتمر أو حوار إسلامي غربي يهدف إلى تحقيق مزيد من الفهم، وتجاوز العقبات التي تظهر إثر بعض العمليات الإرهابية التي تتبناها جهات متطرفة.

وأضاف رئيس الجمهورية بأن هذا المقترح ما زال في طور التفكير بين قطر وتونس وعدد من الدول الأخرى، والهدف منه أيضاً تجنّب الخلط بين المسلمين والمتطرفين الذين يدّعون أنهم مسلمون، مع التركيز على ضرورة التفريق بين الإسلام ومقاصده الحقيقية، وبين الإرهاب الذي لا علاقة له على الإطلاق بالإسلام.

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