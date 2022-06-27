سفير الكويت يفتتح مستوصفا ببوهلال من معتمدية دقْاش

دشن اليوم الاثنين 27 جوان 2022، سفير دولة الكويت بتونس علي أحمد الظفيري مستوصف « حفصة إسحاق الهاجري » بمنطقة بوهلال من معتمدية دقْاش من ولاية توزر.

المشروع من إنجاز جمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية والخيرية وتحت رعاية الدكتور دعيج الشمري الذي تابع كل أطوار المشروع الممول من طرف سفارة الكويت بكلمة قدرت بـ750 ألف دينار .

ويتكون المستوصف من عيادة لطب النساء وعيادة طب أسنان وعيادة طب عام وصيدلية ووحدة علاج ووحدة تعقيم، وهو موجه إلى قرابة 5 آلاف شخص بالمنطقة التي تشكو من نقص في المرافق الصحية الضرورية وقلة المنشآت الحيوية المطلوبة وصعوبة التنقل للمناطق المجاورة خاصة في الحالات الصحية المستعجلة .

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