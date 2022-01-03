سقوط مروحيّة عسكريّة ببنزرت: وفاة الطيّار الثاني

أعلنت وزارة الدفاع في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن وفاة قائد المروحية العسكرية التي سقطت ظهر اليوم الإثنين 3 جانفي 2022 بعمادة هيشر من معتمدية بنزرت الجنوبية.

وكانت الوزارة قد أكدت في بلاغ سابق أنه تمّ نقل قائد الطائرة، الذي أصيب بجروح خطيرة على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي ببنزرت، مضيفة أنه في حالة صحية حرجة وأن مساعده فارق الحياة.

ويُذكر أن المروحيّة العسكرية، سقطت أثناء تنفيذها مهمّة طيران عاديّة.

يُشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أذنت اليوم بفتح تحقيق قضائي تعهد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة المذكورة، وذلك لمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن الأسباب الحقيقية وتحديد المسؤوليات بخصوص حادث سقوط الطائرة .