اتّفاق لتلبية حاجيات المؤسسات البلجيكية المنتصبة بتونس من الكفاءات

استقبل رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي يوم الثلاثاء 14 مارس 2023، بمقر الوزارة نيكول دومور Nicole DE MOOR كاتبة الدولة للجوء والهجرة بالمملكة البلجيكية.

وحضر اللقاء عن الجانب البلجيكي فرونسوا ديمون François Dumont سفير مملكة بلجيكا بتونس و لورون بيالون Laurens Bielen القنصل و سندرجين ديكاي Sanderjin Duquet المستشارة الدبلوماسية و سياقليد ديكاي Sieghlid Duquet الناطق الرّسمي و فريداي روسومون Freddy Roosemont المدير العام لديوان الأجانب و مريم السياف Myriam Essiaf المكلفة بملف الهجرة عن الجانب البلجيكي.

وعن الجانب التونسي حضر اللقاء أحمد المسعودي المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية و منير الدخلي المدير العام للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية و مختار فرحات مكلف بمهمة بالديوان.

وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال التشغيل والتكوين المهني والهجرة المنظمة الدائمة والموسمية ومزيد دعمها وتطويرها.

وأكّد عبد القادر الجمالي بالمناسبة على أن ملف التوظيف بالخارج والهجرة المنظمة يعدّ محورا رئيسيا في السياسات العمومية للتشغيل في تونس، وفي هذا الإطار تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على بناء شراكات جديدة لمزيد حوكمة ملف التوظيف بالخارج وتنقل الكفاءات في الأطر المنظّمة من خلال استيعاب المنقطعين عن الدراسة في مسارات التكوين المهني. كما تعمل الوزارة على تعزيز النسيج الاقتصادي التونسي باعتبار أنّ رأس المال البشري هو الثروة الرئيسية للبلاد التونسية وهو العامل الأساسي الذي يميز الوجهة التونسية لدى المستثمرين الأجانب.

وفي هذا الإطار، تم الإنطلاق في تشخيص مكامن التشغيل و إبرام الإتفاقيات مع كبار المشغلين لتلبية حاجياتهم من اليد العاملة المتخصصة وتم للغرض إرساء منهجية التكوين قصير المدى وحسب الطلب لتلبية الحاجيات المشخصة للمؤسسات الاقتصادية الوطنية والأجنبية المنتصبة بتونس بهدف تطوير قدرتها التنافسية.

وشدد الجمالي على أن مسألة معالجة ملف الهجرة تتطلب تظافر جهود كل الشركاء لمزيد حوكمتها في اتجاه الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والاستفادة من عروض الشغل المتاحة بالفضاء الأوروبي.

ومن جانبها، عبرت كاتبة الدولة البلجيكية عن بالغ تقديرها لمستوى التعاون التونسي البلجيكي وخاصة في مجال دعم الهجرة المنظمة، مثمنة مجهودات وزارة التشغيل والتكوين المهني في هذا مجال التشغيل للاستجابة لحاجيات المؤسسات البلجيكية المنتصبة بتونس مؤكدة على استعداد بلادها مزيد دعم التعاون المشترك خاصة وأن المؤسسات البلجيكية المنتصبة بتونس تثمن مستوى الكفاءات التونسية وترغب في مزيد الإنتداب في العديد القطاعات الإقتصادية وخاصة في مجال النسيج ومراكز النداء .

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على :

-تشبيك عمل الهياكل المعنية بالبلدين لتشخيص حاجيات سوق الشغل البلجيكية الواعدة.

-تلبية حاجيات المؤسسات البلجيكية المنتصبة بتونس من الكفاءات عبر إبرام اتفاقيات تكوين وانتداب مباشر عبر الأليات المتوفرة في مجال تحسين التشغيلية والمرافقة والإحاطة خاصة لفائدة خريجي التكوين المهني والتعليم العالي.

-مشاركة وزارة التشغيل والتكوين المهني في تطوير مجالات التعاون في إطار مراجعة مذكرة التفاهم المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة البلجيكية سنة 2018 بالتنسيق مع كافة الأطراف المتداخلة.

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