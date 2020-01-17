من رشّح تحيا تونس لرئاسة الحكومة ؟

رشّح المجلس الوطني لحركة »تحيا تونس » خلال اجتماعه مساء أمس الخميس 16 جانفي 2020، أربعة أسماء لتولي رئاسة الحكومة وهي رضا بن مصباح وحكيم بن حمودة وكريم الجموسي والياس الفخفاخ.

يُشار إلى أن المهلة التي منحها رئيس الجمهورية قيس سعيد للأحزاب والكتل البرلمانية حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي يرونها الأقدر من أجل تكوين حكومة قد انتهت يوم أمس الخميس 16 جانفي 2020.

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