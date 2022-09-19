نقابة الصحفيين تدعو رئيس الجمهورية إلى سحب المرسوم عدد 54

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية الي سحب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لمخالفته الدستور والتزامات تونس الدولية ولتنافيه مع معايير حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان ومبدأ تناسب الجريمة مع العقاب، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اللجوء لدى القضاء الإداري للطعن فيه.

واعتبرت النقابة أن هذا المرسوم يؤكد توجه السلطة في تونس نحو تكريس منظومة تشريعية وسياسية تضرب الحقوق والحريات وتحرم المواطنين من حقهم في التعبير والنشر ويجعلهم مهددين بالسجن في اي لحظة، مبرزة بأن المرسوم الجديد لم يضمن اي حقوق ولم يضع في اعتباره ضرورات الدولة الديمقراطية المدنية حسب الدستور.

وأكدت النقابة على أن السلطة في تونس دأبت على نشر الاخبار الزائفة والاشاعات والتعتيم على الحقائق، بل وتورطت في تعمد نشر أخبار زائفة أو موجهة هدفها توجيه الرأي العام وإلهاءه، وهي المعنية اكثر بمحاسبة نفسها ومسؤوليها على كل ما يُرتكب يوميا في حق المواطن من تعتيم وأخبار زائفة تهم حياة المواطنين.

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