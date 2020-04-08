وزارة التكوين المهني: إجراءات استثنائية للباعثين الشبان والمؤسسات الاقتصادية

أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بالحاج اليوم الأربعاء، عن حزمة ثانية من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المنتفعين بالبرامج النشيطة والباعثين الشبان والمؤسسات الاقتصادية.

وتتمثل هذه الإجراءات الاستثنائية فيما يلي:

- تمديد آجال تنفيذ كافة اتفاقيات الشراكة لتمويل البرامج التكوينية الجماعية المبرمة مع المنظمات المهنية بعنوان 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2020، بقطع النظر عن تاريخ صلاحيتها.

-تمكين المؤسسات خلال فترة الحجر الصحي وفترة الرفع التدريجي للحجر من انجاز مخططاتها التكوينية (تكوين داخل المؤسسة، الملتقيات بين المؤسسات،….) باعتماد نمط التكوين عن بعد، شريطة توفير حساب مشارك (compte participant) يمكن من مراقبة -انجاز التكوين بالنسبة لآلية حقوق السحب وتوفير إثباتات الإنجاز ضمن الكشف البيداغوجي والمالي بالنسبة لآلية التسبقة على الأداء. ويتم تمويل هذه الأنشطة باعتماد نسبة مما هو معمول به في إطار آليات تمويل التكوين المستمر.

-جعل معاهد الترقية العليا للشغل مراكز حضانة أكاديميات وذلك لتمكين المؤسسات الاقتصادية الخاصة من تكوين الأعوان في المهن الصغرى في الاختصاصات التي لا يتوفر بها عروض تكوينية.

- انطلاق العمل بمنصة رقمية مجانية خاصة بالتكوين عن بعد « الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تكون » ANETI Tkawen » « لفائدة طالبي الشغل لتمكينهم من تحسين قابلية تشغيليتهم وتيسير ادماجهم بالمؤسسات التي يستوجب العمل بها تكوينا تكميليا أو تأهيلا إضافيا.

الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج الخدمة المدنية ب 10 آلاف عقد.

الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج عقد الاعداد للحياة المهنية ب 10 آلاف عقد.

الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج عقد الكرامة ب 5 آلاف عقدـ

-ارجاء خلاص الديون المتعلقة بالفترة الممتدة بين شهر مارس وسبتمبر2020 والمتخلدة بذمة كافة أصحاب المؤسسات المحدثة ضمن برنامج جيل جديد من الباعثين في مجالي صيانة الطرقات والبيئة ويشمل هذا الاجراء المؤسسات التي لا تتجاوز ديونهم 6 اشهر في موفى سنة 2019 والذي كان محور إتفاق مشترك بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والبنك التونسي للتضامن.

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