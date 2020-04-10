81.115 م د قيمة التبرعات بصندوق 1818

أعلنت وزارة المالية ووزارة الصحّة في بلاغ مشترك لهما اليوم الجمعة، أنّ جملة التبرّعات التي تم تنزيلها إلى غاية يوم 8 أفريل 2020 بـالحساب الجاري البريدي 1818 المخصّص لمجابهة فيروس كورونا والذي تم وضعه تحت ذمّة المواطنين والمؤسسات قد بلغت ما قدره 81,115 م د.

كما أعلنت الوزارتان أنّ عمليات التبرّع والتنزيل لا تزال جارية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحويل المبلغ بالكامل أي 81,115 م د إلى حساب أموال المشاركة عدد 6 المسمّى حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية » المحدث بوزارة الصحة بتاريخ 26 مارس 2020 للانطلاق في استعمال موارده والتي سيتم تخصيصها حصريّا لفائدة القطاع الصحّي و لمجابهة الجوائح الصحيّة دون غيرها.

وتم بهدف حوكمة وحسن التصرّف في موارد الصندوق إحداث لجنة مكلّفة بالإشراف على التصرّف فيه وذلك بمقتضى قرار وزير الصحّة مؤرخ في 06 أفريل 2020، تتركب من ممثلين عن عدد من الهياكل الوزارية وعن الصيدلية المركزية للبلاد التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والصناعات التقليدية.

وقد انطلقت اللجنة في أعمالها يوم الإربعاء 08 أفريل الفارط تحت إشراف وزير الصحة لتحديد برنامج استعمالات الموارد المتوفّرة .

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