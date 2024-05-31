إمضاء اتفاقية توأمة بين الوكالة العقارية السياحية والوكالة الجزائرية للعقار السياحي

أشرف وزير السياحة محمد المعز بلحسين رفقة نظيره الجزائري مختار ديدوش، مساء الخميس 30 ماي 2024، على مراسم إمضاء اتفاقية توأمة بين الوكالة العقارية السياحية والوكالة الوطنية للعقار السياحي بالجزائر بحضور الرئيس المدير العام للوكالة العقارية السياحية فتحي الشرفي والمدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي بالجزائر مهناوي سليم ووفدي البلدين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد أوجه التعاون في مجال التهيئة السياحية بين الطرفين وترمي كذلك إلى رسم التصورات العامة المشتركة من أجل ضمان تطور منسجم ومستدام للمناطق والمواقع السياحية للبلدين وخاصة الحدودية.

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