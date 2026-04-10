ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وسط حرب إيران وحصار هرمز

كشف تقرير حكومي حديث عن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار البنزين. وسجل سعر البنزين زيادة ملحوظة بلغت 21.2% خلال شهر مارس الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي بنسبة 0.9% مقارنة بشهر فيفري الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بالقفزة الكبيرة في أسعار الوقود نتيجة تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب على إيران.

وعلى أساس سنوي، صعد معدل التضخم إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2024.

وأوضحت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريك أن الارتفاع الكبير في أسعار البنزين كان المسؤول عن نحو ثلاثة أرباع الزيادة الشهرية في المؤشر.

في المقابل، سجلت الأسعار الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة ارتفاعا أكثر اعتدالا بلغ 0.2% فقط.

