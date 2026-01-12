الذهب يخترق حاجز 4600 دولار للمرة الأولى



تجاوز سعر الذهب حاجز 4600 دولار للأونصة للمرة الأولى، اليوم الاثنين، بينما سجلت الفضة أيضاً مستوى قياسياً جديداً، حيث أقبل المستثمرون على شراء الملاذات الآمنة بسبب تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وقفز سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 4566.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس قد سجل مستوى قياسياً جديداً عند 4600.33 دولار في وقت سابق من اليوم.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فيفري بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 4579.10 دولار.

