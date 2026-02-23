الصين تدعو واشنطن لإلغاء الرسوم الجمركية الأحادية

دعت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية المفروضة على شركائها التجاريين، وذلك في تعليقٍ على قرار صادر عن المحكمة العليا الأمريكية بشأن صلاحيات فرض تلك الرسوم.

وقالت الوزارة في بيان إنّ « الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إلغاء التدابير الجمركية الأحادية ذات الصلة المفروضة على شركائها التجاريين »، مؤكدةً موقف بكين الرافض للإجراءات الأحادية التي تؤثر في حركة التجارة الدولية.

وجاء الموقف الصيني بعد إعلان المحكمة العليا الأمريكية، قبل أيام، أنّ قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، الذي استند إليه الرئيس ترامب لفرض رسوم جمركية على الواردات، لا يخوله القيام بذلك.

وفي تعليقه على الحكم، وصف ترامب القرار بأنّه « مخيب للآمال للغاية »، متهماً المحكمة بالتأثر بـ »مصالح أجنبية »، معلناً بأنّه سيستمر في فرض الرسوم وسيعمل على تجاوز قرارات المحكمة.

