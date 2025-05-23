ترامب: جميع مصنعي الهواتف الذكية سيخضعون لرسوم 25%

اخر تحديث : 23/05/2025
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,حول العالم

ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة، أن الرسوم الجمركية بنسبة 25% ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات من توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة أبل.
وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين في البيت الأبيض إن هذا الإجراء « سيشمل أيضا (شركة) سامسونج وجميع من يصنعون هذا المنتج ».
ولفت الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ « في نهاية جوان »، مؤكدا أن عدم تطبيقه « لن يكون أمرا منصفا ».


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