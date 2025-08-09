وكالة حماية البيئة الأمريكية تقرر إنهاء التعاقد مع موظفين نقابيين

أنهت وكالة حماية البيئة الأمريكية التعاقد مع الموظفين المنتمين لنقابة اتحاد موظفي الحكومة الأمريكية، وفقا لما ذكره رئيس فرع النقابة داخل الوكالة، وذلك في أحدث خطوة ضمن مساعي الرئيس دونالد ترامب لإضعاف التفاوض الجماعي في الحكومة الاتحادية.

وقال جاستن تشين، رئيس فرع اتحاد موظفي الحكومة الأمريكية في وكالة حماية البيئة في بيان إن النقابة التي تُمثل ثمانية آلاف موظف في الوكالة تعتزم الرد قانونيا على القرار.

ويجعل هذا القرار ترامب قريبا من هدفه المتمثل في تجريد مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين من حق التفاوض الجماعي مع الوكالات الحكومية. ويقول محامون يمثلون الموظفين الاتحاديين إن إلغاء الاتفاقيات النقابية سيجعل من السهل على الوكالات فصل أو معاقبة الموظفين.

وقال متحدث باسم وكالة حماية البيئة في بيان « تعمل وكالة حماية البيئة بجد على تنفيذ الأوامر التنفيذية للرئيس ترامب المتعلقة باتحاد موظفي الحكومة الأمريكية بما في ذلك ’الاستثناءات من برامج العلاقات بين العمال والإدارة الاتحادية’ امتثالا للقانون »، في إشارة إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في مارس آذار الماضي.

ويتعلق الأمر التنفيذي بإلغاء حقوق التفاوض الجماعي في أكثر من 30 وكالة اتحادية، بما في ذلك وكالة حماية البيئة ويخضع حاليا للطعن القانوني من قبل النقابات التي تقول إنه ينتهك حرية التعبير ويلغي الالتزامات بالتفاوض مع الموظفين.

وترفع النقابات دعاوى قضائية لوقف جهود ترامب لتفكيك اتفاقيات التفاوض الجماعي. وفي الأول من أغسطس آب، قضت محكمة استئناف اتحادية بأنه يمكن للإدارة المضي قدما في إعفاء بعض الوكالات الاتحادية من التزامها بالتفاوض مع النقابات.

وكالات

كلمات البحث :تعاقد;موظفين;وكالة حماية البيئة الأمريكية