أبرز بنود اتّفاق الهدنة في غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجر اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق مع تل أبيب على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام، وذلك بعد « وساطة قطرية ومصرية وبعد مفاوضات وصفتها بالصعبة والمعقدة. »

وفي بيان نشرته على حسابها بموقع تليغرام، كشفت حركة حماس عن أبرز بنود الاتفاق:

-وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بكافة مناطق قطاع غزة.

-خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.

-ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.

-وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار أيام الهدنة وفي الشمال لمدة 6 ساعات يوميا.

-إطلاق سراح 50 رهينة من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 من نساء وأطفال شعبنا بسجون الاحتلال.

-إدخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق قطاع غزة.

-وقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

وأكدت حماس أن بنود الاتفاق صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف لخدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة العدوان.

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