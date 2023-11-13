أبو عبيدة: دمرنا 20 دبابة في 48 ساعة.. و « تل أبيب» أفشلت صفقة تبادل أسرى

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة في كلمة له، إنه « بعد 38 يوما على بدء معركة طوفان الأقصى، يواصل مقاتلوهم التصدي للآليات الاحتلال وقواته المتوغلة في مدينة غزة وفي بيت حانون من عدة جهات »، مضيفا أنه « تم تدمير 20 آلية عسكرية بين دبابة ومدرعة تدميرا كليا أو جزئيا خلال الـ48 ساعة الأخيرة ».

وتطرق أبو عبيدة إلى محادثات الوساطة حول صفقة تبادل أسرى بالقول « كان هناك جهود من الوسطاء القطريين الأسبوع الماضي من أجل الإفراج عن محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 200 طفل و75 امرأة فلسطينية، هم مجموع المعتقلين حتى 11 نوفمبر من النساء والأطفال لدى الاحتلال ».

وتابع أن « الاحتلال طلب الإفراج عن 100 امرأة وطفل من محتجزيه في عزة، وقد أخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام تتضمن أن نفرج عن 50 من النساء والأطفال المحتجزين في غزة وقد يصل العدد في نهاية المطاف إلى 70 على اعتبار وجود إشكالية في تواجد أولئك المحتجزين لدى فصائل وجهات متعددة، على أن تتضمن الهدنة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة ».

وذكر أن « الاحتلال لا يزال يماطل ويتهرب من دفع هذا الاستحقاق ويضرب بعرض الحائط ليس حياة المدنيين الفلسطينيين فحسب، بل لا يهمه حتى قتل أسراه وليس أدل على ذلك من قتله لأسيرة مجندة كانت على قيد الحياة وسجلت مناشدة في بداية الحرب لكنها قتلت في قصف للاحتلال قبل أيام ».

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