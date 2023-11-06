أبو عبيدة: دمرنا 27 آلية عسكرية للاحتلال خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

أعلن الناطق العسكري باسم « كتائب القسام » أبو عبيدة مساء يوم الاثنين، إنهم دمروا 27 آلية عسكرية للاحتلال كليا أو جزئيا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وأضاف أبو عبيدة في بيان مقتضب أن الكتائب دكت القوات الصهيونية المتوغلة بعشرات قذائف الهاون.

وأكد أن عناصر « القسام » التحموا في اشتباكات مباشرة مع القوات الصهيونية وأوقعوا فيها خسائر محققة.

وفي وقت سابق، أعلنت « كتائب القسام » أنها دمرت 6 دبابات للاحتلال الصهيوني في هجمة واحدة بقذيفة « الياسين 105″.

كما أفادت الكتائب باستهدافها قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي « TBG ».

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