أبو عبيدة: مجاهدونا دمروا خلال الأسبوع الماضي 68 آلية عسكرية

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن « مجاهدي القسام دمروا خلال الأسبوع الماضي 68 آلية عسكرية صهيونية كليا أو جزئيا ».

وأضاف أبو عبيدة في بيان، أن مقاتلي القسام أجهزوا على 53 جنديًا صهيونيا من نقطة الصفر وقنصوا 9 جنود، كما أوقعوا العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف قوات الاحتلال المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.

وأكد أبو عبيدة أن القسام نسفت 4 منازل تحصنت داخلها قوات الاحتلال وفجرت مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، كما أسقطت طائرتي استطلاع من طراز « سكاي لارك » واستولت على 8 طائرات « درون » منها طائرتان انتحاريتان، ودكت التحشّدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى في كافة محاور القتال.

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