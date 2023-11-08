أبو عبيدة: وثقنا تدمير 136 آلية عسكرية للاحتلال

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام في كلمة مصورة اليوم الأربعاء، إنهم وثقوا تدمير « 136 آلية عسكرية للاحتلال تدميرا كليا أو جزئيا، وإخراجها عن الخدمة » من القوات التي دفعت بها تل أبيب للتوغل البري في قطاع غزة المحاصر.

وأكد أبو عبيدة تفادي الكيان المحتل الالتحام الكامل مع المقاومة، مشيرا إلى استمرار كتائب القسام في « القتال والتصدي للعدوان في كل المحاور البرية شمال وشمال غرب وجنوب غزة ».

وأضاف الناطق العسكري لكتائب القسام أنه رغم وحشية المجازر والحرب الصهيونية التي تستهدف المدنيين في غزة « نضرب قوات الاحتلال وندمر الآليات ونوقع القتلى والإصابات » بينما « يواصل سلاح القنص استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية دك التحصينات ».

وشرح أبو عبيدة تفاصيل المعركة ميدانيا، وقال « نناور بقوات النخبة من مجاهدينا، فنلتف لضرب العدو في خطوطه الخلفية، وننصب له ولدباباته الكمائن، وندمر الآليات من نقطة الصفر، ومن المدى الفعال للأسلحة المضادة للدروع والأفراد والبنايات التي يتحصن فيها الجنود ».

كما تناول موضوع الأسرى والمحتجزين مؤكدا أن « العدو يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم » مشيرا إلى أن تل أبيب « تعيق جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب وتعرض حياتهم للخطر ».

وأردف الناطق باسم القسام « نجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل، أو مجزأ (على فئات ومراحل) ».

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