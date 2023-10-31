أبو عبيدة ينفي تحرير أسيرة من قبضة القسام ويُؤكّد: لا يزال في جعبتنا الكثير

قال أبو عبيدة الناطق الرسمي لـ » كتائب عز الدين القسام » الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في خطاب متلفز بثته قناة « الأقصى » الفضائية اليوم الثلاثاء، إن عملياته الدفاعية في بداياتها مع بدء العملية البرية الصهيونية » نافيا وصول جيش الاحتلال إلى أي أسير أو أسيرة لدى الكتائب.

وتعهد الناطق الرسمي بأن يجثو رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وأركان حربه على الركب نهاية المعركة، مشددا على أن الحرب في غزة ستكون نهايته السياسية.

وأكد أبو عبيدة أن عمليات كتائب القسام الدفاعية متواصلة « ولا يزال في جعبتها الكثير » وجدد تأكيده على أن غزة ستكون « مقبرة للعدو، ووحلا لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية ».

وتطرق إلى رواية الجيش الصهيوني بشأن تحرير إحدى أسيراته، ونفى كليا أن يكون قد وصل « العدو » إلى أي أسير لدى القسام، مشيرا إلى أن هذا الحدث -إن صح- قد يكون حصل مع جهات فردية لديها أسرى في قطاع غزة، كما بينت الكتائب سابقا.

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