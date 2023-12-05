أحدث حصيلة الحرب في غزة.. 16.248 شهيدا في 1550 مجزرة

ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي حتى الثلاثاء، إلى أكثر من 16 ألف شهيد، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وقال المكتب الإعلامي، في مؤتمر صحفي خلال اليوم الـ60 للحرب الصهيونية على القطاع المحاصر، إن جيش الاحتلال ارتكب من بعد رفضه لاستمرار الهدنة الإنسانية 77 مجزرة راح ضحيتها 1,248 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، بينما ما زال مئات الشهداء تحت الأنقاض لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامينهم.

وأضاف أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات ارتفع إلى 16,248 شهيداً، في 1550 مجزرة من بدء الحرب، بينهم 7,112 طفلاً و4,885 امرأة، وبلغ عدد الشهداء من الطواقم الطبية 286 من الأطباء والطواقم الطبية، ومن طواقم الدفاع المدني 32 شهيداً، ومن الصحفيين 81 صحفياً، فيما بلغ عدد المفقودين 7,600 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، وبلغ عدد الإصابات 43,616 مصاباً.

كلمات البحث :الحرب;شهيد;غزة;مجزرة