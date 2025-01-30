أحمد الشرع: أدركنا الشام قبل أن تهوي.. ومهمة المنتصرين ثقيلة

ترأس قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، يوم الأربعاء، بقصر الشعب في دمشق اجتماعا موسعا للفصائل العسكرية والثورية، تقرر فيه أن يتولى الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية وإلغاء العمل بدستور سنة 2012، فضلا عن حل حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وألقى الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني بيانا سمي « بيان إعلان انتصار الثورة السورية » قال فيه « نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة ».

وأضاف أنه تقرر عقب اجتماع الفصائل العسكرية والثورية « تفويض رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم ».

وأكد أنه تقرر أيضا « حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه ».

كما أعلن عن « حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية.. وحل جميع المليشيات والأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بكل بفروعها ».

في المقابل، تقرر « تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين ».

كما أعلن عن حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية.

وفي كلمة له عقب الاجتماع، قال الشرع إن « أولويات سوريا هي ملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بنية اقتصادية

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