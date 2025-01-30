أسرى الدفعة الثالثة يعانقون الحرية

أفرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم الخميس، عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق التبادل بين تل أبيب وحركة حماس.

وذكرت مصادر فلسطينية ان من بين الأسرى المحررين 32 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد و48 أسيرا من أصحاب الأحكام العالية، بالإضافة إلى 30 أسيرا من الأطفال.

ووصلت حافلات الأسرى التي غادرت سجن عوفر الى بيتونيا فيما ذكرت مراسلة معا بالقدس ان الأسرى المقدسيين وصلوا الى منازلهم بالقدس.

وذكرت مصادر محلية ان الاحتلال هدد عائلات الأسرى المفرج عنهم من الاحتفال بالتحرر.

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