« أسطول الصمود العالمي » يُبحر من برشلونة

أبحر أسطول « الصمود العالمي » الذي يضمّ نحو 40 قاربا اليوم الأربعاء، من مدينة برشلونة الإسبانية إلى غزة، في محاولة جديدة لكسر الحصار الصهيوني المفروض على القطاع وإيصال المساعدات إليه، وفق ما أفاد منظّمو الحملة.

وكان من المقرّر أن يُغادر الأسطول الذي يحمل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين ميناء المدينة المتوسطية الأحد، غير أن المهمّة أُرجأت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر المنظمون في بيان أن السفن، ومعظمها قوارب شراعية، أبحرت بعيد الساعة 11:30 صباحا (09:30 بتوقيت غرينتش).

وانطلق نحو 20 قاربا الأسبوع الماضي من ميناء مارسيليا في جنوب فرنسا لتنضمّ إلى القافلة، فيما يُنتظر أن تبحر سفن أخرى من سيراكوزا في صقلية يوم 24 أفريل.

كذلك، من المقرّر التوقّف لمدة أسبوع في جنوب إيطاليا من أجل « التدريب على اللاعنف ».

وتهدف حملة صمود إلى حشد مئات الناشطين المؤيّدين للفلسطينيين من عشرات الدول.

كلمات البحث :أسطول الصمود العالمي;برشلونة