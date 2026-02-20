أكثر من 10 شـهـ داء و30 جريحا في غارات جوية شرقي لبنان

أعلنت « الوكالة الوطنية للاعلام » مساء اليوم الجمعة، عن سقوط أكثر من 10 شهداء وأكثر من 30 جريحا في حصيلة غير نهائية للغارة على مبنى في رياق، وان عمليات البحث تحت الإنقاص مازالت مستمرة.

وأكدت قناة المنار أن طائرة مسيرة معادية شنت عصر اليوم غارة على حارة السينما في حي حطين داخل مخيم عين الحلوة جنوبي مدينة صيدا مطلقة صاروخين باتجاه مبنى ما ادى لارتقاء شهيدين وعدد من الجرحى ووقوع خسائر في المبنى المستهدف والمباني المحيطة.

من جهتها، نعت « حركة المقاومة الإسلامية » (حماس)، الشهيدين، بلال ديب الخطيب ومحمد طارق الصاوي، اللذين طالتهما يد الغدر الصهيونية في قصف جبان استهدف مقر القوة الأمنية في مخيم عين الحلوة ».

