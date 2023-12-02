أكثر من 100 شهيد باستهداف منزل بمخيم جباليا

استُشهد أكثر من 100 فلسطيني، اليوم السبت، بقصف طائرات الاحتلال الصهيوني، لمنزل يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وذكرت مصادر إعلامية، وجود عائلات كاملة تحت الأنقاض لم يستطع رجال الدفاع المدني الوصول إليهم.

ومنذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

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