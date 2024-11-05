أكثر من 100 مريض سيتم نقلهم من غزة لتلقي العلاج في الإمارات ورومانيا

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة إن أكثر من مئة مريض وجريح، بينهم أطفال، سيغادرون غزة غداً بطريقة غير عادية لتلقي العلاج في الإمارات ورومانيا.
وبحسب الممثل، ريك بيبركورن، فإن « هذه إجراءات مخصصة، تم اتخاذها بعد أن طلبنا مراراً وتكراراً السماح بإجلاء طبي منظم للمرضى من القطاع ».
وأضاف بيبيركورن أن 12 ألف مريض إضافي ينتظرون الإخلاء. وسيغادر المرضى غزة غدًا عبر معبر كرم أبو سالم، ومن هناك سينتقلون إلى الإمارات العربية المتحدة. وسيستمر البعض منهم من دول الاتحاد الأوروبي إلى رومانيا.
كلمات البحث :الإمارات;رومانيا;غزة;مريض
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.