أكثر من 11500 شهيد في غزة منذ بدء الحرب

أعلن المكتب الإعلامي بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 11500 وأكثر من 29000 إصابة منذ بدء الحرب على غزة.

وقد واصلت طائرات ودبابات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ 39 من الحرب مخلفة عشرات الشهداء والجرحى ودمارا واسعا في المنازل والشوارع .

وبعد استشهاد 31 مواطنا واصابة العشرات في قصف لمربع سكني في محيط نادي خدمات مخيم جباليا بينهم لاعبي كرة الطائرة أبطال المنتخب الوطني الفلسطيني حسن زعيتر وإبراهيم قصيعة وصل ستة من الشهداء إلى المستشفى الإندونيسي إثر استهداف الاحتلال لمنزل في محيط مدرسة الفاخورة التي تأوي نازحين في مخيم جباليا.

ووصل ثلاثة شهداء ومصابين إلى مشفى شهداء الأقصى جرّاء قصف استهدف منزلًا لعائلة الجرو في دير البلح ليرتفع إلى أكثر من 25 شهيدًا و70 إصابة بينهم 3 أطفال عدد من نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى من المنطقة الوسطى خلال 24 ساعة.

وكانت طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال شهيدين وعدد من الإصابات باستهداف منزل أبو نعمان الصالحي بالنصيرات وسط قطاع غزة.

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