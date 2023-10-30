أكثر من 8300 شهيد في غزّة و3 مستشفيات فقط لا تزال تعمل في الشمال

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 8300 شهيد بينهم 3457 طفلاً، مؤكدا أنّ الاحتلال يتعمّد هدم المستشفيات ومحيطها واستهداف سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8306 شهداء، بينهم 3457 طفلاً و2136 إمرأة وأكثر من 20 ألف مصاباً، ذلك بالإضافة إلى وجود 1950 تحت الأنقاض، منهم 1050 طفلاً.

وأكد القدرة أنّ قوات الاحتلال نفّذت 908 مجزرة في قطاع غزة، وكثّفت استهداف محيط المسشفيات، ما يشير إلى نواياه باستهداف المستشفيات نفسها، كما حصل في مستشفى المعمداني.

وقال إنّ الاحتلال أخرج 25 مستشفى عن الخدمة في القطاع واستهدف 25 سيارة إسعاف، مشيراً إلى أنّ الاحتلال عمد إلى شلّ حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى، مشيراً إلى توثيق استشهاد 124 عنصراً من الكادر صحي.

وحذّر القدرة من انتشار أوبئة مثل الجدري المائي بين النازحين نتيجة شح المياه في مراكز الإيواء، كما ناشد أهالي قطاع غزة بالتوجه لمراكز التبرع بالدم.

وفي سياق متصل، أكدت قناة الميادين أنّ 3 مستشفيات فقط لا تزال تعمل في منطقة شمال قطاع غزة، وحتى هذه المستشفيات تلّقت تحذيرات صهيونية، وطلب الاحتلال بإخلائها.

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