ألمانيا: قتيلان وعشرات الجرحى بدهس في ماغديبورغ

قال ماتياس شوب، المتحدث باسم حكومة ولاية ساكسونيا أنهالت، إن السلطات الألمانية تتعامل مع حادث اصطدام سيارة بمجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ باعتباره هجوما مشتبها به. وأضاف ماتياس شوب بأن ما حدث « ربما كان هجوما ». ووصف المتحدث باسم مدينة ماغديبورغ، مايكل ريف، الحادث أيضا بأنه « هجوم على سوق عيد الميلاد ».

وقال عمدة مدينة ماغديبورغ الألمانية إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب 68 آخرون.

وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن صدمته. وقال شولتس في منشور على منصة إكس « المعلومات الواردة من ماغديبورغ تثير أسوأ المخاوف. كل التعاطف مع الضحايا وأحبائهم، نحن إلى جانبهم وإلى جانب سكان ماغديبورغ. أشكر فرق الإنقاذ العاملة ».

وقالت مصادر بالحكومة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الشرطة اعتقلت السائق. وذكرت وزيرة داخلية ولاية سكسونيا أنهالت أن الرجل الموقوف إثر « الهجوم » في ماغديبورغ هو طبيب سعودي الجنسية، يقيم في ألمانيا منذ عام 2006.

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