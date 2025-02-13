ألمانيا: 20 جريحا بحادث دهس في ميونيخ

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، أن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في مدينة ميونيخ مما أسفر عن عدة إصابات.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية عن مصادر رسمية أن عدد الجرحى بلغ 20 شخصا على الأقل.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث أكدت إصابة شخصين بجروح خطيرة للغاية.

وذكرت وسائل إعلام أن سائق السيارة زاد من سرعة سيارته ثم اندفع نحو متظاهرين في شارع سيدلستراس.

وما زالت الشرطة تبحث إن كانت الواقعة متعمدة أم نتيجة خلط بين دواسة البنزين والفرامل.

وأصيب في الواقعة بعض المشاركين في مظاهرة مرتبطة بإضراب نظمته نقابة فيردي، وفقا لقناة بي.آر الألمانية.

وقالت الشرطة على موقع التواصل إكس إنها تمكنت من احتجاز السائق ولا تعتقد أنه يشكل أي تهديد آخر. وبحسب معلومات صحيفة بيلد فقد تم إطلاق أعيرة نارية قبل الحادث.

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