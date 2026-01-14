أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران على الفور

حثت السلطات الأمريكية رعاياها على مغادرة إيران برا على الفور، فيما لوّح الرئيس دونالد ترامب مجددا باستعمال القوة ضد طهران قائلا إنه سيعرف خلال عشرين دقيقة حقيقة الوضع هناك وسيتصرف بناء على ذلك.

وجاء في بيان صادر عن السفارة الأمريكية الافتراضية بطهران « على المواطنين الأمريكيين مغادرة إيران الآن. ننصحهم بالنظر في مغادرة إيران برا إلى تركيا أو أرمينيا، إذا كان ذلك آمنا ».

وتشهد إيران حاليا أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ سنوات، في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب كيفية التعامل مع الوضع.

كلمات البحث :أمريكا;إيران;مغادرة