أمريكا والسعودية: توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، في أول جولة خارجية له منذ بداية ولايته الثانية، والتي ستشمل قطر والإمارات العربية المتحدة أيضا. وكان باستقباله في مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقد وقّع ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الحكومتين، في قصر اليمامة بالرياض.

كما شهد الجانبان توقيع وزراء ومسؤولين من البلدين على عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية بحسب قناة « الإخبارية » السعودية، ومن بينها:

-اتفاقية بين وزارتي الدفاع في البلدين بشأن تطوير وتحديث قدرات القوات المسلحة السعودية.

-اتفاقية بين وزارتي الطاقة في السعودية والولايات المتحدة للتعاون في مجال الطاقة.

-مذكرة تعاون في مجال التعدين والثروة المعدنية بين البلدين

-توقيع اتفاقيات أخرى، بما في ذلك التعاون بين سلطات الجمارك في البلدين، بشأن « البحوث الطبية المتعلقة بالأمراض المعدية »، و »التعاون القضائي »، والشراكة بين وزارة الداخلية السعودية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وغيرها.

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