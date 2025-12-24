أنقرة: طائرة رئيس الأركان الليبي أبلغت بوجود عطل كهربائي قبل سقوطها

أعلنت الرئاسة التركية، الأربعاء، أن الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة الليبية محمد علي الحداد وسقطت قرب العاصمة، أنقرة « أبلغت مركز المراقبة الجوية بوجود عطل كهربائي بها وطلبت هبوطًا اضطراريًا ».

وبحسب ما نقلت وكالة « الأناضول » التركية للأنباء، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، على منصة « إن سوسيال » التركية: « أقلعت طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة الليبي محمد علي أحمد الحداد، و4 أشخاص مرافقين له، وثلاثة من أفراد الطاقم من مطار أسنبوغا عند الساعة 20:17، وفي الساعة 20:33 أبلغت مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي وطلبت هبوطًا اضطراريًا ».

وأضاف أن « مركز مراقبة الحركة الجوية أعاد توجيه الطائرة إلى مطار أسنبوغا، واتخذ المطار التدابير اللازمة بهذا الصدد، فيما بدأت الطائرة بالهبوط الاضطراري، واختفت من على شاشات الرادار في تمام الساعة 20:36، ولم يتم التواصل معها منذ ذلك الحين ».

