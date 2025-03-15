إدارة ترامب تدرس فرض حظر سفر جديد على مواطني 43 دولة

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهداف مواطني ما يصل إلى 43 دولة كجزء من حظر جديد على السفر إلى الولايات المتحدة، والذي سيكون أوسع نطاقًا من القيود المفروضة خلال ولاية الرئيس ترامب الأولى.

وتدرج مسودة متداولة داخل الإدارة ثلاثة مستويات (حمراء وبرتقالية وصفراء) من الدول التي قد يواجه مواطنوها قيودًا على دخول الولايات المتحدة، حسبما كشفت صحيفة « نيويورك تايمز ».

وتقترح المسودة توصيات وضعها مسؤولون دبلوماسيون وأمنيون قائمة « حمراء » تضم 11 دولة يُمنع مواطنوها تمامًا من دخول الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤولون أن هذه الدول هي: أفغانستان وبوتان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.

وتضمّ القائمة البرتقالية، التي تتضمن قيودًا صارمة على التأشيرات، 10 دول من بينها روسيا وبيلاروسيا وجنوب السودان وإرتريا وباكستان.

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